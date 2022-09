Catarina Gouveia voltou ao local onde casou com Pedro Melo Guerra em outubro de 2020. No entanto, desta vez com a filha, Esperança, nos braços.

"Dois anos depois, estamos, a três, onde casamos", escreveu num primeiro vídeo que publicou nas stories da sua página de Instagram.

"Presente com o melhor dos presentes", acrescentou numa outra publicação. Veja as imagens na galeria.

Mas não ficou por aqui e numa outra partilha destacou fotografias do casamento e outras atuais, e disse: "Não há limites para os nossos sonhos. Quase dois anos separam estas fotografias. Agora, mãe, com um amor infinito nos meus braços".

Leia Também: Doente, Catarina Gouveia diz que está "acompanhada e medicada"