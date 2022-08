A madrugada desta quarta-feira foi inesquecível pelas piores razões para Catarina Gouveia. A atriz partilhou com os seguidores das redes sociais que se encontra doente e contou tudo o que aconteceu com uma imagem de uma unidade hospitalar.

"À noite ainda tive de vir aqui. As dores de cabeça intensificaram. Comecei com muitos arrepios, febre e dores de corpo. Não me sentia assim há anos. Nem me lembrava como era horrível estar assim", começou por dizer.

"Fiz teste Covid, [estava] negativo. Estou agora acompanhada e medicada. De noite, transpirei tudo o que tinha para transpirar. Estava ensopada, quando acordei, mas acordei nova, graças a Deus não sinto nada", acrescentou.

© Instagram/Catarina Gouveia

