Depois de ter contado na sua página de Instagram que estava a atravessar por uma fase difícil no que diz respeito à sua saúde, Joana Diniz esteve no 'Dois às 10', da TVI, para falar abertamente sobre o que se está a passar.

"Há duas semanas comecei a ter umas palpitações nos olhos, e eu sou uma pessoa que vive a vida muito intensamente. Não discuto com ninguém, mas tudo aquilo que me vão dizendo eu absorvo", começou por dizer.

"Na quinta-feira enervei-me com uma situação e deixei de ver, via tudo desfocado. Passados 15 minutos aquilo passou-me e eu segui o meu caminho", relatou.

"No sábado tive o batizado dos meus sobrinhos e à noite começou-me a dar arrepios de frio, e comecei a ficar com a boca toda roxa. Pensei que era uma gripe. No domingo acordei com uma dor de cabeça gigante. Tenho 30 anos e nunca tinha tido uma dor de cabeça na minha vida. Não conseguia levantar a cabeça a um palmo da almofada. Um dor horrível, tomava todos os comprimidos e mais alguns e nada me passava", lembrou depois.

"Na segunda-feira igualmente. Entretanto, estava a fazer o jantar e deu-me um picada tão forte que cai no chão e comecei aos gritos. A minha mãe levou-me para o hospital", contou, referindo que fez vários exames.

A ex-concorrente de reality shows da TVI partilhou que lhe disseram que tem "uma massa, um hematoma no cérebro e tem também as veias do olho esquerdo inflamadas".

"Isto é como o coração. O coração precisa das veias limpas para circular o sangue. É como o meu olho, precisa das veias limpas para circular toda a oxigenação, o sangue e tudo mais. E as veias estão completamente entupidas", explicou.

Joana Diniz, diz, tem agora de ser seguida. "Se não tiver atenção e cuidado aquilo que me pode trazer é cegueira definitivamente", revelou.

Sobre a referida massa, disse que está a tomar uma medicação e que daqui a cerca de um mês vai ter uma nova consulta "para saber se diminuiu ou não".

"Tenho medo que me possa vir a dar outra crise, estou sempre em pânico. Foi tanta dor, tanto sofrimento... Foi horrível. Pensava que ia morrer. Sentia a minha cabeça a explodir", confessou em conversa com Cláudio Ramos. Veja aqui.

