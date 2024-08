Foi ao som de 'Reza', um dos sucessos de Rita Lee, que Catarina Gouveia mostrou um dos seus visuais aos admiradores da sua página de Instagram. "Se vamos de bolas, de riscas ou de flores, no fundo, pouco importa! Edição especial porque, aos dias de hoje, só não podemos esquecer-nos de pedir que a proteção divina vá sempre connosco ", notou a influenciadora e atriz.

Após a partilha do vídeo, Catarina fez questão de responder ao comentário de uma seguidora no qual se lia: "Quida, a toalha de praia leva a empregada?".

"Quida, não ouviu o vídeo com som especialmente elaborado para si. E se estivesse mais atenta, saberia que no @verdelagoresort a toalha de praia fica em casa, fofa! Cá não precisa de se preocupar com nada, está de férias! Beijo quida", respondeu a artista de forma sarcástica.

