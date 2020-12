Ao longo dos últimos tempos, Carolina Loureiro tem mostrado algumas das aulas de guitarra/viola que tem vindo a receber do namorado, o músico Vítor Kley. E é caso para dizer que os esforços já começam a dar resultados.

Ainda este domingo, dia 20, a atriz publicou na sua conta de Instagram um vídeo no qual aparece a tocar em conjunto com Vítor. Assim, enquanto esta se encontra na guitarra, Kley dedica-se à bateria.

"Uma criança que aprendeu a tocar 'imagine'... das primeiras músicas que me lembro do meu pai me mostrar", afirmou na legenda da publicação.

Veja o vídeo na galeria.

Leia Também: No Brasil, Carolina Loureiro vive data importante longe da família