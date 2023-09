Carolina Carvalho ficou presa num elevador enquanto se preparava para gravar uma das cenas da nova novela da SIC. Ângelo Rodrigues ia contracenar com a colega e gravou tudo.

Nas stories, esta segunda-feira, dia 4 de setembro, o ator partilhou alguns vídeos que mostram o momento em que Carolina Carvalho ficou presa no elevador.

"Ia gravar agora uma cena com a Carolina em que ela saía de um elevador num parque de estacionamento, íamos começar a gravar a cena e o elevador bloqueou. Neste momento tenho a minha contracena presa dentro do [elevador]", começou por relatar Ângelo Rodrigues, tendo mostrado depois um outro vídeo em que se ouve Carolina Carvalho dentro do elevador.

Por fim, Ângelo Rodrigues mostrou o resgate. Veja o vídeo da galeria.