Carla Bruni está no centro da polémica. Foi revelado nas redes sociais este fim de semana um vídeo da esposa de Nicolas Sarkozy, antigo presidente francês, onde esta alegadamente surge a ironizar sobre a doença Covid-19

As imagens remontam aos bastidores da semana de moda de Paris e mostram a antiga modelo a rir e a fingir um ataque de tosse depois de partilhar com as amigas que não estaria minimamente assustada com a pandemia do novo coronavírus.

“Somos da geração antiga. Não temos medo de nada, não somos feministas, não temos medo do Coronavírus", terá dito, sempre alegre e bem disposta, depois de beijar e abraçar o amigo Sidney Toledano - presidente do grupo Louis Vuitton.

“Nós demos um beijo, é a loucura", terá ainda afirmado.

Veja abaixo as imagens que estão a dar origem à polémica:

