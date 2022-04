A relação de Bruno de Carvalho e Liliana Almeida mostra-se cada vez mais sólida. Este domingo, por exemplo, reuniram as famílias para um serão 'embalado' pela arte da cantora à guitarra.

"Domingo em família! O amor une o mundo! Gratidão ao universo por esta felicidade que estamos a viver", escreveu o DJ ao destacar o momento nas redes sociais. Veja na galeria.

Recorde-se que Bruno e Liliana conheceram-se durante a passada edição do 'Big Brother Famosos' e rapidamente se apaixonaram, o que levou ao fim do namoro da cantora com Jaci Duarte.

Em março, durante uma viagem à Islândia, Liliana foi surpreendida com o pedido de casamento no dia do seu aniversário.

