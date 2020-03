Em casa, Blaya tem aproveitado a quarentena para estar mais em contacto com os seus seguidores do Instagram. É também nesta plataforma social que a artista tem partilhado vários desafios, alguns deles com papel higiénico.

Ainda este domingo, dia 22, por exemplo, Blaya superou um novo "challenge", garantindo que seria o último.

"Hahahah e este foi o meu último challenge do papel higiénico! Quero ver quem consegue fazer", sublinhou.

Acha que conseguiria fazer?

