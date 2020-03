Blaya permanece em casa juntamente com a filha, a pequena Aura, no âmbito da quarentena recomendada pelo governo no âmbito da pandemia do novo coronavírus.

Divertida nestes dias, a artista tem-se mantido bastante ativa nas redes sociais, que publicando vídeos a dançar, quer partilhando momentos com a menina.

Ainda esta sexta-feira, dia 20, Blaya partilhou fotografias nas quais as duas aparecem com visuais a condizer. "Padrões e cenas!", afirmou na legenda da publicação.

Eis a publicação:

