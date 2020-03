Blaya Rodrigues usou as suas redes sociais para assinalar esta quinta-feira, 19 de março, o Dia do Pai. Apesar de estar separada de Pedro Russo, o pai da sua filha, esta fez questão de o homenagear neste dia especial, que este ano, devido à pandemia do novo coronavírus, foi passado de forma diferente.

"A Lau sabe que tem o melhor pai do mundo! O melhor companheiro que ela poderia ter. Infelizmente não passou este dia com ele , mas vai ter MUITOS MAIS DIAS para passar", declarou Blaya nas suas redes sociais, provando assim que apesar dos rumores mantém uma boa relação com o antigo companheiro.

