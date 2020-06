Bibá Pitta não podia estar mais feliz com a chegada do pequeno António, que se vem juntar ao neto mais velho, Duarte. No Instagram, a celebridade faz questão de destacar alguns dos momentos que passa com o bebé, como o fez esta quarta-feira.

Bibá partilhou um novo vídeo do menino, mostrando o momento em que este tomou banho.

"Cucu bebé d’avó!! Sempre adorei a hora de dar banhinho, é um momento tão especial, tão cheio de cuidados e mimos, sempre que posso lá vou eu cantando e rindo... tento ir todos os dias, quando chego já todos brincam e dizem: Chegou a 'nurse' (enfermeira/cuidadora)!!! Obrigada querida filha Maria Pitta Paixão por me proporcionares estes momentos de tanto amor", escreveu na legenda das imagens.

Veja o vídeo na galeria.

