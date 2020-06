Desde que nasceu o pequeno António que o menino tem também sido o grande destaque da página de Instagram de Maria Pitta Paixão, assim como o irmão mais velho, Duarte.

A filha de Bibá Pitta não podia estar mais feliz nesta nova fase, tendo partilhado, esta segunda-feira, um pequeno e carinhoso texto na rede social onde fala sobre a maternidade.

"O meu bebé pequenino, tenho aprendido tanto contigo neste(s) último(s) mese(s), que quero que saibas: - que foste das coisas que mais desejei na minha vida; - que os filhos vêm quando eles querem e não quando nós achamos que é 'altura'; - que o clichê do amor se multiplicar é das maiores verdades no mundo e que, desde o momento em que soube da tua existência, nunca pus isso sequer em questão; - que, graças a Deus, não há gravidezes iguais e a nossa foi uma maravilha", começou por enumerar, falando de seguida do parto e da amamentação.

"Que uma cesariana eletiva pode ser sinónimo de parto respeitado (mesmo em tempos de Covid); - que, ao contrário do que achava, a amamentação pode ser mais difícil num segundo filho e, quando não resulta, ninguém é menos mãe por isso; - que te saiu a sorte grande em teres o irmão que tens; - que ter filhos é realmente a melhor coisa do mundo e que tens uma família que te ama incondicionalmente", rematou.

