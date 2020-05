Há uma semana, mais precisamente a 19 de maio, Maria Pitta Paixão deu as boas-vindas ao segundo filho. António Maria, fruto do casamento com Guilherme Paixão, veio juntar-se a Duarte, de três anos, e deixou a família completamente rendida.

Na manhã desta sexta-feira, a mamã babada voltou a dar destaque ao bebé nas suas redes sociais, desta vez num ternurento momento com o irmão.

"Deixo a descrição desta fotografia à vossa escolha já que a mim me faltam palavras. Mas isto é só o melhor do mundo. E é meu! Que sortuda que sou", escreveu.

Veja abaixo.

