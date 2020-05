Bibá Pitta voltou a 'derreter' os seguidores com um novo vídeo do neto, António, que nasceu no dia 19 de maio.

A avó 'babada' gravou o momento em que o bebé estava a tomar banho, um episódio de muita ternura que fez questão de partilhar na sua página de Instagram.

"Ai meu Deus... olhem a mãozinha agarradinha à minha, sem palavras para o que sinto, só amor mesmo", escreveu Bibá na legenda das imagens, que pode ver na galeria.

Recorde-se que o menino é o segundo filho de Maria Pitta Paixão e veio juntar-se a Duarte, fruto do casamento com Gui Paixão.

