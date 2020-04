Lili Caneças voltou a presentear os seus seguidores do Instagram com um novo vídeo onde retrata as rotinas da sua quarentena.

Desta vez, a socialite mostrou-se a secar o cabelo depois do banho. Sem maquilhagem, aos 76 anos, Lili mostrou como tem cuidado do seu cabelo.

"Fazer um brushing é super fácil... logo os cabeleireiros podem fechar todos! Temos de ter muito amor e paciência", escreveu a socialite na legenda da publicação, onde com ironia mostrou estar ansiosa por voltar a ter o seu cabeleireiro a cuidar da sua imagem.

Leia Também: Lili Caneças revela que há um mês que restaurante lhe "dá de jantar"