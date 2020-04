Lili Caneças encontra-se a cumprir a sua quarentena em casa sozinha e confessou, na noite desta segunda-feira, que tem contado uma uma ajuda extra no que toca à alimentação.

A socialite, de 76 anos, recorreu às redes sociais para agradecer publicamente ao restaurante Estoril House, que diariamente lhe fornece as refeições.

"Obrigada querido Pedro, as lulas recheadas estavam uma delícia. Há 1 mês e meio que me dás de jantar. A quarentena, para mim com o teu serviço de catering, tem sido muito mais fácil", afirmou.

Leia Também: Ponto alto do dia de Lili Caneças? Ir ao supermercado