Aos 72 anos, Ana Maria Braga não diz não a um desafio e fez a coreografia viral da música 'Envolver', da cantora Anitta.

Foi durante o programa 'Mais Você', ao lado do ex-concorrente do 'Big Brother Brasil' Gil do Vigor e da repórter Juliane Massaoka, que a apresentadora dançou ao som do tema de Anitta.

Um momento que foi depois destacado na página de Instagram de Ana Maria Braga. "É claro, né? Anitta, tentamos... Para vocês aí em casa ficarem à vontade para tentarem também", lê-se na legenda do vídeo que foi publicado na rede social.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Ana Maria Braga (@anamaria16)

Leia Também: Anitta chama a atenção com look com aberturas... no rabo

Leia Também: Ana Maria Braga faz mudança radical e aparece de cabelo cor de rosa