Anitta voltou a dar nas vistas com um look ousado. Em França, onde marcou presença na Semana da Moda de Paris, a cantora brasileira posou com a Torre Eiffel de fundo e um look caricato.

Um conjunto em tons de preto e dourado, composto por uma saia, crop top e blazer, com aberturas no rabo, foi assim que Anitta surgiu nas recentes imagens que publicou no Instagram.

De acordo com a revista Quem, o conjunto usado pela artista é da marca Moschino.

