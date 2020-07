Manuel Luís Goucha recebeu recentemente no seu programa uma espetadora que lhe fez um pedido especial: Carolina pediu ao apresentador para gravar uma mensagem especial para a sua madrinha, uma fã do apresentador, já com 85 anos.

"A Carolina esteve há dois dias no programa. Pediu-me na altura para gravar uma mensagem para a sua madrinha, minha fã", contou o rosto das manhãs da TVI.

O que Goucha não esperava era receber de volta um vídeo onde iria encontrar a encantadora reação da senhora ao ver a sua mensagem.

"Fiquei muito contente", destacou o apresentador ao partilhar as imagens com os seguidores.

Eis o vídeo abaixo:

