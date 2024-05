Victoria Beckham recordou um momento difícil depois de dar as boas-vindas ao seu primeiro filho, Brooklyn, hoje com 25 anos.

Em conversa com a revista Grazia a estilista, de 50 anos, lembrou como ficava afetada pelo que a imprensa escrevia sobre ela, referindo uma época em que fotos suas a passear com o bebé foram usadas de forma ofensiva.

"Já muito foi dito sobre mim e tenho a certeza de que isso me roubou algumas experiências. Nunca quero parecer que estou a reclamar, mas houve momentos no meu passado em que não me senti confiante o suficiente para me sentar num banco e ver os meus filhos brincarem", contou.

"Lembro-me que depois de ter tido o Brooklyn, [fotos da] minha primeira saída apareceram num jornal, com setas a apontarem para onde eu precisava de perder peso", continuou Victoria Beckham.

"Essas coisas podem afetar o modo como cada um se sente e se comporta em público. Agora, se os paparazzi quiserem tirar uma foto e dizer alguma coisa – que pena -, isso já não me incomoda da mesma forma", acrescentou ainda.

