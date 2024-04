Victoria Beckham fez questão de agradecer publicamente ao marido, David Beckham, por ter feito com que o seu aniversário fosse inesquecível.

A ex-Spice Girl completou 50 anos no dia 17 de abril e celebrou a data com uma grande festa que juntou a família e os amigos no final da semana passada.

Entretanto, esta segunda-feira, dia 22 de abril, recorreu às stories da sua página de Instagram para dedicar uma carinhosa mensagem ao companheiro.

"Ainda não consigo acreditar no quão especial me fizeste sentir nesta noite, no meu aniversário, nesta semana inteira e em todos os nossos anos mágicos juntos. Obrigada", escreveu na publicação, onde juntou uma fotografia de ambos. "Amo-te muito", pode ainda ler-se.

Publicação de Victoria Beckham© Instagram

De recordar que o casal tem quatro filhos em comum, Brooklyn, de 25 anos, Romeo, de 21, Cruz, de 19, e Harper Seven, de 12.