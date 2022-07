Foi em entrevista à Vogue Austrália que Victoria Beckham, de 48 anos, recordou o momento em que foi convidada pelo apresentador Chris Evans a revelar o seu peso durante uma conversa que tiveram em 1999, no talk show britânico 'TFI Friday'.

"Fui a um programa de televisão com o Chris Evans há muitos anos e tinha acabado de ser mãe do Brooklyn, e perdi muito peso depois", explicou. "Aconteceu com a minha mãe depois da gravidez. Não significa que tenhas um distúrbio alimentar. E ele fez-me subir a balança para me pesar", lembrou.

"Conseguem imaginarem-se a fazer isso hoje em dia?", acrescentou. Recorde esse momento no vídeo abaixo:

Brooklyn é o filho mais velho de Victoria com David Beckham. O casal tem ainda em comum os jovens Romeo, de 19 anos, Cruz, de 17, e Harper, de 10.