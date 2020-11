Victoria Beckham foi vista num momento de descontração pelas ruas de Londres e as imagens rapidamente começaram a circular nas redes sociais. Vestida com roupas desportivas, a designer foi 'apanhada' pelos paparazzi a sair do carro conduzido pelo marido, David Beckham, e a despedir-se da filha mais nova, Harper.

Neste momento, a antiga Spice Girl aproveitou para dar um beijo na boca à menina, de nove anos.

Este é de resto um hábito bastante comum entre o casal Beckham e a pequena Harper - e que inclusive já suscitou várias críticas à dupla.

Leia Também: David Beckham faz acordo de milhões com a Netflix. Documentário a caminho