David Beckham terá feito um acordo de de 16 milhões de libras, cerda de 17 milhões de euros, com a Netflix. A motivar o acordo está a realização de um documentário sobre a vida do antigo jogador de futebol.

De acordo com a imprensa internacional, o documentário deverá mostrar vídeos íntimos de momentos nunca antes vistos - aniversários e Natais passados enquanto criança e até imagens do relacionamento com Victoria Beckham.

Aliás, a designer e os filhos do casal, Brooklyn, de 21 anos, Romeo, de 18, Cruz, de 15 e Harper, de nove anos, vão ser entrevistados de forma a terem participação ativa nesta produção.

"Este é um verdadeiro golpe da Netflix - e mostrará um lado completamente diferente do David, um que o público raramente vê", revela uma fonte em declarações ao jornal The Sun.

"Uma equipa de filmagem também documentará a vida de David agora, acompanhando-o ao redor do mundo enquanto ele realiza vários empreendimentos comerciais", acrescenta ainda a mesma fonte.

