Manuela Couto usou a sua conta oficial de Instagram para partilhar com os seguidores uma memória que remete à infância da sua mãe.

A publicação não surgiu por acaso uma vez que foi feita este domingo, dia 15, o dia em que a progenitora da atriz completa mais um ano de vida.

"A minha mãe (a menina com o laço na cabeça) faz hoje 90 anos. Vi-a de longe, levei o seu bolo preferido para ela cantar os parabéns com as suas companheiras e companheiros da residência onde tratam dela, 24 horas por dia. Nesta fotografia ela está com a mãe (minha avó que também se chamava Luciana) e com o irmão, tio Teolindo. Seremos todos memória uns dos outros. Aproveitemos o dia!", refletiu.

Importa realçar que os idosos constituem o grupo de risco no que ao coronavírus diz respeito e que devem permanecer em casa durante o tempo de quarentena recomendado pelo governo.

