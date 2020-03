Depois de elaborar um poema no qual constatou os desafios impostos pelo surto do coronavírus, Ana Garcia Martins, também conhecida na blogosfera como A Pipoca Mais Doce, fez uma vez mais uso so deu humor apurado para comentar a atual situação do país, desta vez com foco na atividade das digital influencers.

"Tivemos de ir ao supermercado buscar coisas para encher a despensa e... pagar por elas! Pessoas, eu não mexia em dinheiro desde a época do escudo, nem sei bem a quanto é que está o euro!; Hoje é domingo e não pudemos ir a nenhum brunch fotografar panquecas com abacate. Escrevo isto com lágrimas nos olhos. No máximo, mostrámos a meia de leite que bebemos em casa, numa caneca a dizer “melhor tia do mundo”. Nem sobrinhos temos, c******!; Todos os looks terão de ser fotografados em ambiente doméstico. O que é uma merda, porque toda a gente vai perceber que moramos num T1 em Alfornelos. Com marquise. E bidé", elencou.

"Percebo que não possamos sair de casa para ir a sítios e assim, mas... nem à Zara? Só uma voltinha para desmoer a cabeça? Quer dizer, é que corremos o risco de ter de começar a repetir roupa e Deus nos livre de uma coisa dessas; Alguém sabe o suplício que é termos de continuar a maquilhar-nos diariamente, porque somos um exemplo e uma fonte de inspiração para a nossa comunidade e não podem ver o medo (e as olheiras, e os pontos negros, e o acne tardio) na nossa cara?", referiu ainda.

Por fim, deixou um apelo a todos os seguidores para que apoiem as influencers, colocando gostos e comentando os seus conteúdos. "Hoje, pelas 22:00, faça 'Like' numa influencer que aprecie ou vá até à janela e grite 'o Instagram continua a funcionar'. Nesta altura, todo o apoio é bem-vindo", rematou, fazendo referência ao gesto solidário que no passado sábado foi abraço por milhares de portugueses como forma de homenagear todos os profissionais de saúde.

Leia Também: 'Big Corona': O hilariante reality show de 'Pipoca Mais Doce' e do marido