O Natal vai ser difícil para Ana Arrebentinha. Será o primeiro que a conhecida humorista passará na ausência dos pais, uma vez que a mãe morreu no mês de janeiro. Numa partilha no Instagram, a comediante refletiu sobre o assunto, em tom de desabafo e abrindo o coração.

"Passei todos os natais com o meu pai e com a minha mãe, não houve um Natal que eu não estivesse lá. Hoje a esta hora já lhe tinha feito o lume, já eu estava a cozinhar, todos os anos eu tentava que o Natal fosse Natal após a partida do meu pai! Todos!", começou por dizer.

"Não sei como ter um Natal, agora não sei como se faz, este ano já não vou acender o lume, já não vou receber a chamada, já não vou levar os 'bichinhos bons'... Hoje a casa do Alentejo está fechada, sem cheiro a Natal! Está vazia!", lamentou.

Depois de recordar como passava os Natais, Arrebentinha reflete: "Hoje os aventais não tem nódoas, o lume está apagado, os meus tios em casa, os tachos estão arrumados…. Não há cheiros, não há o calor das brasas, nem o cheiro a enchidos".

"Um dia será Natal! Um dia estarei a fazer o Natal naquela casa com o avental cheio de nódoas a fazer tudo o que vi, vivi e senti! Um dia será Natal!", completou.

