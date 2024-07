Os reis de Espanha não perderam a 104.ª edição dos Prémios de Jornalismo da ABC 'Mingote', um dos eventos de maior importância para Letizia tendo em conta a sua carreira anterior em comunicação social.

Para a ocasião, a soberana estreou aquele que poderá ser considerado um dos visuais mais elegantes do ano (e mesmo de sempre).

Trata-se de um vestido da Self Portrait em tons de pérola, que dá a ilusão de ser uma combinação de duas peças. Falamos de um colete, uma das grandes tendência da estação, e de uma saia midi em cetim.

O vestido foi conjugado com umas sandálias com saltos de cinco centímetros, bastante confortáveis, da Aquazzura, que custam 595 euros. A carteira de mão, que já fazia parte do roupeiro de sua majestade, é de Magrit.

