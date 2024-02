Cristina Ferreira foi uma das personalidades que mais chamou a atenção na gala do 31.º aniversário da TVI. Para a ocasião, a apresentadora brilhou com dois visuais.

O primeiro da noite era de Elie Saab, sobre o qual falou com João Montez, numa entrevista em conjunto com Manuel Luís Goucha.

Questionada se a cor do vestido tinha sido propositada, entre risos, a comunicadora disse que não.

"Não é por acaso. Não deixas nada ao acaso, pensas em tudo!", disse de imediato Manuel.

Note-se que a cor do vestido remete ao símbolo do coração roxo, associado ao namoro de Cristina com o tenista João Monteiro.

Já o segundo vestido, com renda preta, era uma criação de João Rolo. Aliás, o modelo teve até direito a elogios por parte de João no Instagram. "Craque", notou João, acrescentado o tal coração roxo...



© Instagram - Cristina Ferreira

Leia Também: Passadeira vermelha: Os looks dos famosos na gala da TVI