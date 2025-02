Aproxima-se o Dia dos Namorados e João Monteiro deixou uma sugestão de presente numa publicação que fez nas stories da sua página de Instagram.

A namorar com Cristina Ferreira, João Monteiro publicou uma fotografia de uma cesta com flores em tons de roxo (a cor do casal) e disse: "Uma boa opção para dia 14."

A partilha terminou com um emoji em forma de coração roxo. Será que este foi um presente que João ofereceu a Cristina? Veja abaixo:

© Instagram

Leia Também: Cristina Ferreira revela 'exigências' para o pedido de casamento