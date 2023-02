Lembra-se de Veríssima, uma das mais polémicas concorrentes de reality shows da TVI? A personalidade regressou à televisão, desta vez para conversar com Júlia Pinheiro, na SIC.

A convidada, que ficou conhecida do público após participar na 'Casa dos Segredos', lembrou a fase que se seguiu aos programas, na qual, apesar de ter tido várias "oportunidades", também acabou por ser alvo de discriminação.

"Alguns colegas meus ouviram coisas mais agressivas, quase a baterem com a porta na cara, só porque eram elementos de reality shows. Essa foi uma fase um bocadinho complicada que podia correr mal. A minha sorte foi o lado humano de quem mandava", nota Vera, lembrando um projeto que integrou em televisão.

Conforme esta explicou, a oportunidade surgiu depois de ter proposto uma ideia a um outro canal. A pessoa que a ouviu gostou da proposta e considerou que seria boa ideia incluir Veríssima num projeto parecido que já existia no canal.

No entanto, nesse projeto, iria ter que trabalhar ao lado de outros profissionais, mas nem todos aceitaram essa condição. "Não me conhecia, nem me deu hipótese", recorda Veríssima, descrevendo a reação de um outro profissional quando soube que iria trabalhar ao seu lado.

