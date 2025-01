Corria o ano de 2016 quando Cristiana Jesus se tornou conhecida do grande público. Entrou no 'Secret Story 6' ao lado do namorado, Cláudio Alegre, com quem escondia o segredo: somos um casal. Hoje são casados, parceiros de negócios e têm um filho em comum, o pequeno Guilherme.

Estas estão longe de ser as únicas mudanças na sua vida. Passados oito anos da participação no reality show da TVI, Cristiana continua a ser uma cara muito familiar para o grande público mas quase tudo se alterou.

Afastou-se de polémicas, focou-se nos negócios e nas redes sociais. Esgota em minutos tudo o que vende, faz sucesso entre os quase meio milhão de seguidores no Instagram e ainda sonha atingir o seu maior objetivo: chegar à televisão.

Em entrevista ao Fama ao Minuto, numa pequena pausa na vida corrida de uma empreendedora, a influenciadora digital fala-nos sobre o seu percurso e desvenda o segredo para sair de um reality show, não ser esquecida e atingir o êxito.

Temos uma lista de espera muito grande, não conseguimos responder a tanta criança que quer entrar

Influenciadora digital, empresária e com diversos negócios ao mesmo tempo. Como é que consegues ter tempo para tudo?

É uma logística gigante, às vezes não tenho, mas tento sempre organizar o dia de forma que consiga fazer o que está proposto. Quando temos gosto no que fazemos, conseguimos arranjar tempo para tudo. Mas não é fácil, não é fácil.

Os negócios são tantos que se torna difícil não perder o 'fio à meada'. Quantos e quais são?

Temos uma escola de dança, minha e do Cláudio [Alegre], que conta já com quase 200 alunos aqui em Quarteira. Tenho a Brincoland, que é uma marca de brinquedos, a Cristiana Brand, que vende todo o tipo de coisas mas com a minha marca, a Outfit By Cris, que é uma marca de estampagens e personalização, e tenho a minha marca de roupa que é O Teu Closet.

A escola de dança tem uma importância especial para vocês por ser o concretizar de um sonho de meninos?

Sim, nós abrimos a escola de dança quando saímos do 'Secret Story' [há oito anos]. Correu logo muito bem, depois fechámos por causa da pandemia e, entretanto, reabrimos novamente há dois ou três anos. Tem estado sempre a crescer. O problema é que já temos uma lista de espera muito grande, não conseguimos responder a tanta criança que quer entrar.

E a escola tem uma vertente muito interessante, desconhecida para alguns, que é o facto de ser inclusiva a crianças com necessidades especiais.

Quando criámos a escola, quisemos sempre que fosse inclusiva. É o que faz sentido, porque a dança é isso, é para todas as pessoas, é inclusiva, é uma forma de expressão.

A escola poderia ter ficado em segundo plano, uma vez que têm tantos negócios paralelos, mas nunca o fizeram. É precisamente por ser para vocês o realizar de um sonho?

Realmente é o que, se calhar, nos dá mais trabalho, porque são muitos alunos e nós fazemos questão de ser os dois a dar aulas, porque é nosso e porque as crianças vão com esse intuito - de sermos nós a dar as aulas. É muito gratificante, tenho crianças que estão comigo desde os três anos, hoje têm 12 anos. É mesmo muito gratificante ver a evolução e também fazer parte daquele crescimento.

As pessoas vão com a ilusão de que entram num 'Secret Story' e a vida já está feita. Isso é uma ilusão gigante

O Guilherme, o vosso filho, também já dança?

Ele dança mas não é muito virado para aí, é mais para o futebol.

Não herdou o talento dos pais?

Não, não. Ele gosta, socialmente dança. Já tentámos aulas de dança, mas é mesmo o futebol a paixão dele.

Cristiana Jesus com o marido, Cláudio Alegre, e o filho de ambos, Guilherme© Reprodução Instagram - Cristiana Jesus

A tua participação no 'Secret Story 6' foi aquilo que te tornou conhecida do grande público. Passaram oito anos, como recordas esta experiência?

Foi uma experiência muito diferente, mas foi a experiência da minha vida. Era muito nova, tinha 21 anos, era realmente novinha e imatura. Se fosse hoje já seria uma passagem completamente diferente, mas acho que me fez crescer muito. Consegui tirar dali muitas ferramentas para o futuro, principalmente para o que vinha aí das redes sociais.

O que mudou na tua vida depois da passagem pelo 'Secret Story'?

Mudou tudo. Tenho o que tenho hoje porque tive essa passagem por lá, abriu-me portas. Há muitas pessoas que vão para reality shows e que depois acabam por não fazer nada, ficam sentadas no sofá à espera que a sorte caia, isso não acontece. Nós trabalhámos muito, e continuo a trabalhar muito, para conseguir alcançar mais e mais. Gosto de estar sempre a inovar, dá-me vida. Acho que as pessoas vão com a ilusão de que entram num 'Secret Story' e a vida já está feita. Isso é uma ilusão gigante, temos mesmo que trabalhar muito, crescer muito, trabalhar na nossa imagem, inovar, para conseguirmos alcançar os nossos objetivos.

Há ex-concorrentes que só vivem de polémicas, mas há outro tipo de concorrentes que quer trabalhar

Como disseste, entraste muito nova no 'Secret Story', ainda assim conseguiste depois de sair capitalizar a 'fama' que o programa te deu. Qual o segredo para o fazer de forma correta?

Acho que tive as pessoas certas ao meu lado. A minha mãe também me ajudou sempre muito, esteve sempre lá para me fazer descer à terra. Também tinha, e tenho, o sonho de fazer televisão, mas é um percurso muito difícil, muito complicado, um núcleo muito fechado. Tenho feito o que posso, o que está ao meu alcance.

A certa altura, alguns ex-concorrentes de reality shows tentam desvincular-se da participação nos programas, talvez devido ao preconceito. Esse estigma ainda existe?

Sim, acho que é válido isso acontecer. No geral, o que fazem é vir cá para fora tentar criar algum tipo de polémica para conseguirem entrar em mais reality shows. Isso acaba por estragar um bocadinho a imagem de quem não quer ir por esse caminho. As pessoas acabam por colocar tudo no mesmo saco, mas não podemos generalizar. Realmente há ex-concorrentes que só vivem de polémicas, e está tudo bem, é a vida deles, mas há outro tipo de concorrentes que quer trabalhar, que quer estudar, que quer evoluir e que quer capitalizar as coisas.

Eu também não me quis vincular tanto aos reality shows, porque os ex-concorrentes faziam muitas polémicas, era excessivo. As polémicas não são algo que nos ajude a crescer, de forma nenhuma, aparecemos aqui e ali, mas é algo que nos vai prejudicar um dia mais à frente.

O Guilherme é uma criança inocente, mexermos com crianças para conseguirmos afetar a pessoa não faz sentido

Por falar em polémicas, és uma das ex-concorrentes que mais sofre com o ódio nas redes sociais. Aprendeste a lidar com os comentário negativos ao longo dos anos?

Fui uma das pessoas que, podia fazer tudo ou nada, era sempre criticada. Cheguei a uma conclusão, não são essas pessoas que me ajudam a crescer, não vão ser essas pessoas a dar-me motivação para continuar, por isso, hoje em dia já me é indiferente. Na altura, quando era mais nova e imatura, ligava mais, respondia, aquilo chateava-me mesmo. Hoje em dia, é algo que me passa completamente ao lado.

Alguns dos comentários que mais te magoavam estavam relacionados com o teu filho.

Sim, quando toca aos nossos filhos é sempre pior. Sobre mim podem dizer o que quiserem, fui eu que me sujeitei a estar aqui. O Guilherme não, é uma criança inocente, mexermos com crianças para conseguirmos afetar aquela pessoa não faz sentido nenhum. Agora já bloqueio a pessoa e nem ligo.

Essas críticas fizeram-te ponderar não mostrar o Guilherme publicamente?

A uma certa altura sim, mas percebi que não é o meu filho que tem que estar escondido, são essas pessoas que têm que acabar com as redes sociais. Já me é mesmo indiferente.

Chegaste a defender publicamente que deveria existir um espaço na lei portuguesa para punir quem ofende e critica outras pessoas nas redes sociais.

Hoje em dia toda a gente utiliza as redes sociais e faz falta uma lei mais severa. A mim não me afeta, mas em algumas pessoas pode levar ao suicídio. É extremamente importante que alguém faça alguma coisa para prevenir essas situações.

Por falar em redes sociais, a tua presença no Instagram está a cada dia mais forte. Há mesmo quem te considere uma das personalidades portuguesas mais 'influentes' a este nível, sendo que contas com quase meio milhão de seguidores. Como é que no meio de tantos negócios ainda consegues ter criatividade para as redes?

É o que mais me diverte, porque é tudo espontâneo, tão divertido. Se tivesse um conteúdo mais em baixo, se calhar, não me dava tanto gosto e tanto gozo criar para as redes sociais, mas como é um conteúdo tão divertido. Mesmo em casa divertimo-nos tanto, acho que me dá um bocadinho mais de vida, de alegria, é um escape para relaxar. Entre trabalho, negócios, ser mãe, é um escape para a diversão e não pensar em trabalho.

A Fatinha é daquelas pessoas que merece mesmo, não faz uma personagem para aparecer

A Fatinha é outro elemento muito importante no teu Instagram. Como é que ela começa a aparecer na tua página?

A Fatinha sempre foi vizinha do Cláudio, conhece-o desde pequenino. Ela frequentava muito a nossa casa, isto é um meio pequenino. Numa altura houve um baile, ela já estava com 'os copos', e comecei a filmá-la. Começámos a fazer uma brincadeira no Instagram, que explodiu completamente. Cada vez que estamos juntas filmamos e divertimo-nos imenso. Ela estava a passar um mau bocado na altura em que isto começou, também foi um escape para a Fatinha.

Recebi propostas realmente muito boas a nível monetário, mas não compensa

E hoje em dia as pessoas já sentem falta se a Fatinha não aparecer.

É verdade, a cada sítio que vou as pessoas perguntam-me por ela.

Dá-te um gosto especial conseguir ajudá-la, através desta exposição, a realizar alguns sonhos?

Sim. As consequências destas brincadeiras têm sido mais positivas do que negativas. Já mudámos os dentes da Fatinha, já lhe realizámos alguns sonhos e ela é uma mulher que merece. A Fatinha é daquelas pessoas que merece mesmo, não faz uma personagem para aparecer, ela é mesmo aquilo, quem a conhece sabe. Se tem alguma coisa a dizer, diz sem filtros, é isso o engraçado.

É também através das redes sociais que tens marcado o teu posicionamento relativamente a alguns assuntos mais sérios, como por exemplo os sites de apostas e casinos online. Foi fundamental para ti deixares clara a tua opinião sobre o tema?

Claro que sim. Primeiro que tudo, porque foram realmente muitas propostas boas, propostas realmente muito boas a nível monetário, mas que não compensam. Abrimos as redes sociais e o que mais vemos é publicidade de apostas online e não temos uma única pessoa a dizer o que realmente acontece, porque é um vício. Falamos do vício do álcool, da bebida, da droga, mas isto também é um vício. É um vício extremamente perigoso.

Há muitas publicidades a casinos online, que estão legais em Portugal, tudo bem, mas temos de nos posicionar em relação aos perigos. Não podemos só encher o bolso de dinheiro e prejudicarmos quem mais gosta de nós. Claro que as pessoas também têm que ter alguma noção e perceber se aquilo é válido ou não. Estou a tentar influenciar alguém a ficar prejudicado? Para mim não faz sentido, por qualquer quantia de dinheiro. É preciso alguém que diga a verdade. E os jogos online de que estou a falar nem são legais em Portugal, é extremamente perigoso.

Quando falas em propostas muito boas, estamos a falar de que valores?

Recebi propostas de mil euros por semana, em troca de dois stories por semana a promover as plataformas de jogos online.

Cada vez me desmotiva mais, porque percebo que não há lugar [na televisão] para novas pessoas

O teu posicionamento revela uma atitude estratégica em relação à forma como pretendes gerir a tua página e carreira.

Se enganar hoje alguém com jogos online, amanhã ao fazer uma campanha para um supermercado não vão acreditar em mim. É criar confiança com a pessoa que te segue, que é extremamente importante. Se queremos evoluir nas redes sociais e criar bom conteúdo, temos de ser verdadeiros com quem nos segue. Não faz sentido se for de outra forma.

Ainda que as redes sociais te levem a milhares de pessoas, chegar à televisão continua a ser o teu grande sonho?

Muito, muito. Cada vez mais me desmotiva, porque percebo que, muitas vezes, não há lugar para novas pessoas - que não estejam naquele núcleo. Mas é um sonho que ficará para sempre.

O que é que gostavas de fazer em televisão?

Estive a estudar, já tirei alguns cursos, gostava de ter a oportunidade de apresentar um programa. Mesmo que seja um programa mais leve, mais cómico. Acho que faz sentido ter caras novas e frescas.

O teu marido, Cláudio Alegre, está neste momento no 'Secret Story - Desafio Final'. Tu voltarias a participar num reality show?

Se calhar por uma semaninha, como convidada. Não sei, teria de ser algo bem pensado.

Não devemos desistir logo à primeira, faz sentido darmos uma segunda oportunidade e foi isso que aconteceu

O que estás a achar até ao momento da participação do Cláudio?

Ele está super leve e divertido. Acho que um reality show não se define só pelas discussões... Espero não morder a língua [risos]. Também faz falta a parte divertida, para entreter o público. Um reality show só com discussões acaba por cansar. Ele está muito mais maduro, vamos ver como corre.

Vocês estiveram separados durante uma temporada. Decidiram agora dar uma nova oportunidade ao casamento, ainda havia amor?

Sim, sim. Não devemos desistir logo à primeira, seja do que for. Se ainda há amor, se ainda há sentimento, faz sentido darmos uma segunda oportunidade e foi isso que aconteceu.

Se tivesses oportunidade de o fazer, o que dirias à menina que há oito anos entrou no 'Secret Story'?

És uma criança, não faz sentido nada do que está a acontecer, mas vais crescer e vais tornar-te um dia a mulher que sempre sonhaste.

Já és a mulher que sempre sonhaste ser?

Sim, estou a trabalhar para isso, ainda estou a trabalhar para isso. Faltam-me alcançar muitos objetivos, muitos sonhos, mas estou a trabalhar para isso.

Daqui a oito anos, onde esperas conseguir chegar?

Espero ter uma oportunidade em televisão, continuar a inspirar mais pessoas, tornar os negócios ainda mais consistentes. Só quero é continuar, não quero parar.

Leia Também: Cláudio Alegre confirma reconciliação e declara-se em direto a Cristiana