Manuel Luís Goucha aproveitou a sua passagem pelo Alentejo, durante o fim de semana, para reforçar a sua indignação perante a falta de obras na Estrada Nacional 243, que está intransitável desde as inundações de novembro do ano passado.

"Outra vez, perguntar-me-á. Sim, outra vez! Porque já lá vão seis meses, entrámos no mês de junho, no sétimo mês, e como podem ver a Estrada Nacional 243 continua intransitável devido a esta cratera que se abriu com as inundações de novembro", começou por referir num vídeo gravado diretamente no local.

O apresentador quis ainda reagir às duras críticas de que foi alvo depois da última partilha que fez sobre o tema, revelando ter sido acusado de dar destaque ao assunto por estar apenas preocupado com o seu conforto pessoal - já que a estrada é um dos acessos ao seu monte.

"Quando fiz a última publicação nas minhas redes sociais li alguns comentários do género: 'olha-me este, com tantas pessoas que perderam as casas nas inundações e preocupado com a estrada dele'. A estrada dele? Esta é uma estrada nacional, por aqui passavam diariamente ambulâncias, carros de bombeiros, pessoas que trabalham", reagiu, explicando que este nem sequer é um dos acessos mais rápidos à sua casa.

Goucha afirmou fazer esta partilha em defesa de todos os que necessitam desta estrada, apelou a que os 'haters' "ganhem uma vida" e reforçou a sua indignação: "É uma vergonha".

Leia Também: Marta Melro e Paulo Vintém separados: "O pai da minha filha decidiu..."