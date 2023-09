Vera Kolodzig e o 'ex' Diogo Amaral deram as boas-vindas ao filho Mateus há precisamente nove anos. Foi no dia 25 de setembro de 2014 que o menino nasceu, uma data especial que foi assinalada publicamente pelos papás.

Depois da mensagem de Diogo Amaral, foi a vez da também atriz deixar algumas palavras no Instagram.

"Foi há exatamente nove anos que descobri o que é o amor incondicional", começou por escrever, tendo recordado os detalhes do parto.

"Tinha estado a jantar com amigos e enquanto arrumava a cozinha, já depois de todos saírem, rebentaram-me as águas. As contrações foram ficando mais intensas, o tempo entre elas mais curto, e depois de algumas horas lá me encaminhei para o hospital. O parto foi o momento mais incrível da minha vida", partilhou.

"Senti-me super empoderada, no meu máximo potencial enquanto mulher, com uma força que desconhecia em mim e uma voz que gritava vinda das entranhas do meu ser. O médico dirigiu uma tesoura entre as minhas pernas e por momentos pensei que fosse desrespeitar a minha vontade (não queria episiotomia), mas afinal a tesoura serviu apenas para cortar uma pontinha do cabelo ao Mateus e dar-me assim motivação para o esforço final", relatou.

"Às 11h11 um pequeno ser enrugado de cabelo loiro foi-me colocado no peito. Eu que achava que todos os bebés nasciam morenos descobri que afinal não. Afinal os genes alemães do avô, e as cores claras da infância dos pais tiveram alguma influência. Falar com a barriga também resultou: 'olhos do pai, boca da mãe', e pedi para nascer antes da data prevista para que pudesse ter um dia só seu e não nascesse no dia do aniversário da avó. E assim foi: ficaste com o dia 25 de setembro só para ti", disse.

"Há nove anos que me fazes querer ser uma melhor versão de mim, há nove anos que me ensinas a encontrar soluções criativas para os desafios emocionais, há nove anos que me mostras a beleza da fantasia, há nove anos que aperto essas bochechas. Parabéns, meu amor lindão. A minha vida é muito mais bonita contigo", completou.

De recordar que Diogo Amaral é ainda pai de Oliver, fruto da atual relação com Jessica Athayde.

