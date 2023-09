Diogo Amaral recorreu às redes sociais esta segunda-feira, dia 25 de setembro, para assinalar publicamente o nono aniversário do filho mais velho, Mateus.

O menino, fruto da relação relação amorosa já terminada com Vera Vera Kolodzig, é um dos motivos de orgulho do ator, que aproveitou a ocasião para recordar uma fotografia antiga do filho.

"O Matosinhos do meu coração faz nove anos hoje. Tenho muita sorte, sou pai dos melhores", escreveu ainda Diogo Amaral na publicação.

Ora veja:

