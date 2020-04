Vera Kolodzig completa esta quarta-feira, dia 22, 35 anos de vida. Uma data especial, que ganhou ainda mais significado pelo facto de também hoje a atriz concretizar um dos seus desejos mais antigos: o lançamento de um podcast feito por si, em parceria com a APIVITA.

"E como é um dia especial para mim quero tornar este dia especial para vocês também e partilhar convosco um projecto que ando a desenvolver com muito Amor - o Podcast Kológica", começou por anunciar nas suas redes sociais, passando depois a explicar como surgiu este novo projeto.

"Esta ideia surgiu-me porque só agora consigo entender a máxima de vida do meu pai: 'A vida é curta! Não vale a pena nos chatearmos!'", revela.

"O Podcast Kológica é sobre a minha forma de pensar e ver a vida, sobre uma mudança de pensamento que nos possa levar a viver de forma mais positiva. Nos últimos tempos tenho aprendido muito sobre a arte da aceitação, do mindfulness e de como relacionar-me com as dificuldades de forma mais positiva", continua.

Quantos aos temas que Kolodzig irá abordar neste projeto, este dividem-se entre "terapias (psicologia e terapias alternativas), medicina alternativa, ecologia, relações humanas, amor, parentalidade, entre outros". "Tudo isto através de conversas inspiradoras com pessoas que me influenciam", garante.

Este foi um projeto que começou a ser planeado antes da pandemia de Covid-19, mas que a atriz considerou ser agora a melhor altura para arrancar. "A partir de agora podem ouvir-me no Podcast Kológica. Espero que gostem deste meu presente de aniversário", completou.

