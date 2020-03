Tal como a grande maioria das figuras públicas portuguesas, Vera Kolodzig tem passado as últimas semanas em casa de quarentena. Discreta em relação à sua vida pessoal, as publicações nas suas redes sociais não têm sido muitas. Motivo pelo qual esta terça-feira resolveu dar notícias aos seus seguidores sobre como se encontra perante a pandemia do novo coronavírus.

"Por aqui continuamos em casa. Já passaram mais de 14 dias e estamos saudáveis e sem sintomas, mas os cuidados são para manter! Saídas só estritamente necessárias e manter sempre o distanciamento social! Enquanto isso vamos cozinhando. Tem sido a nossa forma de manter o nosso bem-estar físico e mental. Garanto-vos que é terapêutico", anuncia

Aproveitando os seus dotes para a cozinha, a atriz juntou-se ao namorado, Ruben Maio, para juntos criarem o projeto: 'Unha Sem Carne'

Trata-se de uma página de Instagram onde o casal partilha "receitas veganas simples e com muito amor envolvido". "Espero que se sintam inspirados com a nossa nova página", completa a estrela das novelas da TVI.

