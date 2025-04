Em dia de festa, Vera Kolodzig fez uma publicação na sua página de Instagram 'Kológica', um "projeto de bem-estar e vida positiva".

"Hoje faço 40 anos de vida e 5 de Kológica! Durante anos, o dia do meu aniversário deixava-me com um nó no peito. Hoje celebro. Celebro o corpo onde habito com mais amor, celebro as fases que atravessei e o facto de me sentir mais confiante e menos preocupada com o que os outros pensam", começou por escrever, deixando ainda uma sugestão de 'presente' para os seguidores.

"E, pela primeira vez, hoje tenho para te oferecer algo somente meu. Depois de cinco anos de entrevistas, cursos com diferentes formadores, retiros com diferentes facilitadores, hoje assumo o meu lugar como criadora da Kológica de vida. Chegou o momento de abrir um novo ciclo. Por isso quero dar-te um presente", disse.

"Na próxima segunda-feira, 28 de abril, às 21h (hora de Lisboa), vou facilitar uma sessão online gratuita com o tema 'vulnerabilidade como força' - uma introdução à nova jornada A Tua Kológica de Vida", comunicou.

"Vai ser uma partilha íntima, com práticas, histórias e surpresas. Se sentes que, como eu, estás num ponto de viragem, este convite é para ti", acrescentou. Veja a partilha na íntegra:

