Vera Kolodzig recordou a avó numa publicação nas redes sociais, lembrando o último verão que a família passou toda reunida.

"Este foi o primeiro verão na Ilha da Armona sem avó. No ano passado conseguimos este feito: reunimos os netos e os 5 bisnetos todos num só dia. Tirámos esta foto, e outra com os miúdos todos, que íamos oferecer no Natal à avó e que acabou por ficar só para nós, já que a avó partiu no dia 21 de dezembro, o mesmo dia em que o meu pai partiu em 2008", relata.

"Esse dia no verão passado foi super especial - nunca aquela casa esteve tão cheia - e ainda recebi de presente, em tom de despedida, um anel que guardo comigo", escreve.

"Este ano conseguimos reunir-nos enquanto irmãos e continuaremos a voltar todos os anos para construirmos memórias bonitas entre nós e com os nossos filhos", continua, notando que são muitas as atividades que o filho Mateus tem feito, entre elas, o seu "primeiro mergulho da ponte".

"Mais do que brinquedos e caprichos acredito que é tudo isto que fica, e talvez os meus irmãos e eu venhamos a tirar a mesma foto com os nossos netos e bisnetos em honra de todos os primos olhanenses e da avó Linda que foi das primeiras a pisar esta ilha. Vivá Armona mó!!!", completa.

Leia Também: Vera Kolodzig partilha fotografias a chorar e explica porquê