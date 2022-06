Vera Kolodzig abriu o coração na sequência de fotografias que partilhou na sua conta de Instagram. Nas imagens em questão, a atriz aparece a chorar, aproveitando o momento para fazer uma reflexão.

“Pensei muito antes de publicar esta fotografia", começa por confessar.

“No outro dia cheguei a casa triste e chorei sobre o vazio. As redes sociais têm algo de muito positivo no que toca a inspirar, partilhar informação, partilhar beleza, no entanto por vezes também há algo de muito perverso na alimentação do ego", reflete, sublinhando que não encontra a necessidade de esconder o que sente.

“Tento ser congruente nas partilhas: se não estou bem ou não acredito no que mostro, não partilho. E no outro dia pensei… e porque não partilhar também a vulnerabilidade que é tão bela, a beleza de uma emoção pura mesmo que não seja agradável?", questiona.

“Naquele dia abracei a minha tristeza, olhei-me ao espelho e fotografei-me nela para poder observar-me de fora. E agora decidi partilhar. Está tudo bem! A tristeza faz parte. Sou feliz e estive triste - em português temos esta diferença maravilhosa entre o 'ser' e o 'estar'. A felicidade é o céu azul, que está sempre lá, mesmo nos dias de tempestade!", completa.

Leia Também: Ghislaine Maxwell. 'Ex' de Jeffrey Epstein condenada a 20 anos de prisão