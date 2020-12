Tal com foi revelado esta semana, o 'Dia de Cristina' chegou ao fim, pelo menos no formato a que os telespectadores já estavam habituados. Entretanto, amanhã, dia 19, o público irá contar com uma adaptação do formato.

'Noite de Cristina' será a aposta da TVI para a noite de fim de semana, sendo que o vídeo promocional do programa já foi revelado pela apresentadora na sua conta de Instagram.

"Do dia para a noite. Amanhã estamos consigo depois do Jornal das 8. Vamos passar o serão juntos", escreveu na legenda da publicação.

Ora veja!

