Boas notícias da Casa Real da Jordânia! Esta semana foi anunciado que a princesa Aisha Bint Faisal, sobrinha do rei Abdullah, irá casar com Kareem Al Mufti.

Kareem, a título de curiosidade conforme destaca a revista Hola!, é um grande amigo do herdeiro ao trono, o príncipe Hussein.

Na festa de celebração do pedido de noivado, no qual os membros da família real hachemita estiveram presentes, a princesa Aisha, de 27 anos, surgiu com um elegante conjunto de saia e camisola branca.

Há outras coisas boas a acontecer, entretanto. Recorde-se que Hussein e Rajwa aguardam o nascimento do primeiro filho e esta semana, o rei comemorou o Jubileu de Prata após 25 anos no trono.

