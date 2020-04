Foi para falar destes dias em quarentena que Lili Caneças entrou em direto, através de uma videochamada, no programa 'A Nossa Tarde', da RTP1. No entanto, a celebridade aproveitou o momento para deixar uma mensagem a todos os que a têm criticado nas redes sociais.

“Se não gostam de mim, não me sigam. Agora estarem a insultar-me e a chamarem-me nomes e dizerem 'ó velha, devias estar morta', não”, disse, afirmando de seguida que "é velha no cartão de cidadão, mas de espírito é super jovem".

“Não me importo nada que me chamem velha", continuou. "Eu tenho uma teoria que é: quando não tenho nada de bom para dizer, estou calada. [...] Eu pretendo viver até aos 100 anos e quando essas pessoas me desejam a morte, se calhar vão ter chatices, e se calhar até vão antes”, acrescentou.

