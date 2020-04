Sem dúvida que uma das figuras públicas que mais tem surpreendido durante esta quarentena tem sido Lili Caneças. Todos os dias, a socialite presenteia os seus seguidores com um momento do seu dia, e ontem, como não poderia deixar de ser, estava relacionado com o feriado do 25 de Abril.

Num vídeo, Lili surge a cantar em alto e bom som a música de Paulo de Carvalho - 'E Depois do Adeus'.

"Eu não me esqueci de ti Paulo de Carvalho, 'the voice' [a voz, em português], afinal esta foi a primeira senha do 25 de Abril e tudo começou com a tua música", notou na legenda da publicação.

Veja o momento de seguida!

