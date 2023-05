Como nos temos acostumados com as edições anteriores do Festival de Cannes, são muitas as celebridades que se juntam no anual festival de cinema e que arrancou esta terça-feira, dia 16 de maio.

Pela passadeira vermelha já desfilaram vários rostos e os looks são muitos entre brilhos, decotes, cor, alguma extravagância e muita elegância.

Nesta galeria reunimos algumas imagens deste primeiro dia do famoso anual festival de cinema.

De recordar que pela 'red carpet' passou Johnny Depp, Michael Douglas com a mulher e a filha, e ainda Uma Thurman com o filho.

