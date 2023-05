Já começou a 96.ª edição do famoso Festival de Cannes, que todos os anos reúne sempre várias caras conhecidas. Entre as celebridades que não faltaram ao primeiro dia do evento esteve Uma Thurman, mas não foi sozinha.

A atriz, de 53 anos, posou para os fotógrafos ao lado do filho, Levon Roan Thurman-Hawke, de 21 anos.

Para esta ocasião especial, Uma escolheu um vestido rosa nude que completou com uma comprida capa vermelha. Já Levon optou pelo clássico fato, camisa branca e um laço em vez de uma gravata.

Enquanto passavam pela passadeira vermelha, mãe e filho mantiveram-se juntos e muito sorridentes. Veja algumas imagens na galeria.

