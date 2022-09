'Hot Take: The Depp/Heard Trial' estreia no próximo dia 30 de setembro.

O longo julgamento que pôs frente a frente Johnny Depp e Amber Heard por acusações de difamação vai ser documentado em filme. 'Hot Take: The Depp/Heard Trial' estreia já no próximo dia 30 de setembro e o primeiro trailer já foi divulgado. Mark Hapka e Megan Davis são os protagonistas da trama que vai mostrar os maiores acontecimentos dos dois meses de um intenso julgamento que culminou na vitória de Depp. Confira o trailer abaixo. Siga o link Leia Também: Novos detalhes sobre a vida da advogada que namora com Johnny Depp