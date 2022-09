Há novos detalhes sobre a vida de Joelle Rich, a alegada nova namorada de Johnny Depp. O The Mirror descobriu que a advogada teve um casamento de 10 anos antes de separar-se.

Joelle Rich tem 37 anos, trabalha para o escritório de advogados Schillings e representou o ator durante o processo de difamação contra o The Sun (em 2020).

No que respeita à vida pessoal, é mãe de dois filhos. As crianças resultam do casamento com Jonathan Rich, diretor do Bluebox Corporate Finance Group. O agora ex-casal conheceu-se na Universidade de Birmingham, em 2003, mas apenas em 2011 oficializou a relação. Apesar de separados, o divórcio ainda não foi concluído.

Joelle Rich não trabalhou no polémico processo contra Amber Heard, que Depp conseguiu ganhar, mas esteve presente na sala de audiências quando a decisão do tribunal foi revelada. "Não havia nenhuma obrigação profissional para ela estar lá. Foi pessoal", contou uma fonte em declarações à Us Weekly.

