A nova namorada de Johnny Depp, Joelle Rich, já representou Meghan Markle num caso, noticia o Page Six.

Joelle trabalhou para a duquesa de Sussex no caso contra a Associated Newspapers, dona do Daily Mail e Mail on Sunday.

Markle processou a empresa em outubro de 2019, depois de ter sido publicada uma carta privada que enviou ao pai, Thomas Markle, antes de se casar com o príncipe Harry.

Meghan ganhou o caso em dezembro de 2021.

A advogada também representou Johnny num caso contra um tabloide britânico, neste caso o The Sun, contudo perdeu o mesmo em novembro de 2020.

